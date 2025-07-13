Ataşehir'de Balık Restoranında Yangın - Son Dakika
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Ataşehir'de Balık Restoranında Yangın

Ataşehir\'de Balık Restoranında Yangın
13.07.2025 17:29
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Balıkçı restoranında çıkan yangın, can kaybı olmadan söndürüldü. Nedeni araştırılıyor.

ATAŞEHİR'de balıkçı restoranında çıkan yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangını çevredekiler cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Küçükbakkalköy Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde balık restoranında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle restoranın üst katında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın, kısa süre içinde söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, işletmede hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA

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