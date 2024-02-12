Ataşehir'de beton mikseri trafik ışıklarında mendil satan kadını ezdi - Son Dakika
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Ataşehir'de beton mikseri trafik ışıklarında mendil satan kadını ezdi

Ataşehir'de bir beton mikseri, trafik ışıklarında mendil satan kadını ezdi. Kadın metrelerce sürüklendikten sonra olay yerinde hayatını kaybetti. Olayı duyan kadının yakınları sinir krizi geçirdi. Kazayı gören bir motosiklet sürücüsü, kırmızı ışık yanarken kadının mendil satmaya çalıştığını ve kamyonun önüne geçtiğini söyledi. Beton mikserinin sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

12.02.2024 12:27  Güncelleme: 12:29
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ATAŞEHİR'DE beton mikseri trafik ışıklarında mendil satan kadını ezdi. Metrelerce sürüklenen kadın olay yerine hayatını kaybetti. Haberi alarak olay yerine gelen kadının yakınları sinir krizi geçirdi. Kazayı gören bir motosiklet sürücüsü "Kırmızı ışık yanıyordu kadın burada mendil satmaya çalışıyordu. Mendil uzatırken kadın o sırada kamyonun önüne geldi." diye konuştu. Beton mikserinin sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ataşehir\'de beton mikseri trafik ışıklarında mendil satan kadını ezdi
Kaynak: DHA

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Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ataşehir'de beton mikseri trafik ışıklarında mendil satan kadını ezdi - Son Dakika
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