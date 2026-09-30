Ataşehir'de CHP'li 6 meclis üyesi AK Parti'ye katıldı - Son Dakika
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Ataşehir'de CHP'li 6 meclis üyesi AK Parti'ye katıldı

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Ataşehir Belediye Meclisi'nde CHP sıralarında görev yapan 6 meclis üyesi AK Parti'ye katıldı.

Ataşehir Belediye Meclisi'nde CHP sıralarında görev yapan 6 meclis üyesi AK Parti'ye katıldı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda "Yerel Gündemli Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi" düzenlendi.

Bazı milletvekilleri ile belediye meclis üyeleri ve teşkilat mensuplarının yer aldığı programda, Ataşehir Belediye Meclisi'nin CHP'li üyeleri Oğuz Sarul, Sinan Emrah Yıldırım, Fatih Evliyaoğlu, Abdullah Aslan, Cengiz Kayayurt ve Mehmet Alver AK Parti'ye katıldı.

Oğuz Sarul'un Ataşehir Belediye Meclisi üyeliğinin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliği görevinin de bulunduğu belirtildi.

AK Parti'ye katılımı duyurulan yeni üyelere parti rozetleri de takıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, 6 meclis üyesinin katılımına ilişkin, "AK Parti ailemize katılan Ataşehir Belediyesi Meclis üyelerimize hoş geldiniz diyor, ilçemiz ve İstanbul'umuz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Özdemir, AK Parti'nin, farklı siyasi tecrübelere sahip isimlerin millet ve memleket için hizmet etme iradesi etrafında buluşabildiği geniş bir siyasi hareket olduğunu belirterek, İstanbul'da kapılarının eser ve hizmet siyasetine katkı sunmak isteyen herkese açık olduğunu vurguladı.

Ataşehir'de gerçekleşen katılımların yerel siyasette hizmet odaklı yeni bir çalışma dönemine katkı sağlayacağını belirten Özdemir, birlik ve beraberlik içerisinde İstanbul'un sorunlarına çözüm üretmeye ve vatandaşların beklentilerine cevap vermeye devam edeceklerini kaydetti.

AK Parti Ataşehir İlçe Başkanı Burak Çifci, programda yaptığı açıklamada, 6 meclis üyesinin katılımını yalnızca parti değişikliği olarak değerlendirmediklerini belirtti.

Çifci, "Bugün Ataşehir'imiz adına anlamlı bir programa ev sahipliği yaptık. AK Parti'mize katılım sağlayan meclis üyelerimizle aynı çatı altında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Bu katılımı yalnızca bir siyasi parti değişikliği olarak değil, farklı siyasi tecrübelerin ortak bir çalışma zemini içerisinde buluşması olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yerel siyasetin temelinde vatandaşa hizmet sorumluluğunun olduğunu vurgulayan Çifci, "Bizler de bu anlayışla, ilçemizin ihtiyaçları ve hemşehrilerimizin beklentileri doğrultusunda çalışmaya hep birlikte devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Açıklamada, AK Parti'ye katılan meclis üyelerini tek tek tebrik eden Çifci'nin şu ifadeleri aktarıldı:

"AK Parti ailemize katılan meclis üyelerimiz Oğuz Sarul, Abdullah Aslan, Sinan Emrah Yıldırım, Fatih Evliyaoğlu, Cengiz Kayayurt ve Mehmet Alver'e hoş geldiniz diyor, teşkilatımız, ilçemiz ve İstanbul'umuz için hayırlı olmasını diliyorum. Birlikte çalışacak, ortak hedefler doğrultusunda sorumluluk üstlenecek ve hizmet siyasetimizi bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz."

Geçişlerin ardından Ataşehir Belediye Meclisi'ndeki dağılım CHP 19, AK Parti 16 ve MHP 2 şeklinde oluştu.

Program, AK Parti'ye katılan meclis üyeleri ile milletvekilleri, belediye meclis üyeleri ve teşkilat mensuplarının birlikte fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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