Ataşehir\'de Eda Erdem Parkı Açılıyor

Güncel

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi, ilçedeki bir parka A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem'in ismini veriyor. Yeniden düzenlenen parkın açılışı, Başkan Onursal Adıgüzel'in ev sahipliğinde, Eda Erdem'in katılımıyla 30 Eylül Pazartesi günü yapılacak.

Spor hayatında birçok başarıya imza atan Türk voleybolunun simge ismi Eda Erdem'in azminin ve başarısının gençlere ilham vermesi için Ataşehir'deki bir parka başarılı sporcunun ismi veriliyor. Toplam alanı 4 bin 902 metrekare olan parkın içerisinde bulunan voleybol sahasına da başarılı voleybolcu için sürpriz bir çalışma yapıldı.

Atatürk Mahallesi'nde Dicle ve Fırat Caddeleri'nin kesişiminde bulunan Eda Erdem Parkı'nın açılışı, 30 Eylül 2024 Pazartesi günü saat 14.00'te yapılacak. Başkan Adıgüzel'in ev sahipliğini yapacağı tanıtım törenine, Erdem de katılacak.

Modern spor alanları ve çeşitli spor ekipmanlarıyla vatandaşlara hizmet verecek parkın içerisinde voleybol sahası, yürüme-koşu parkuru, açık hava spor alanları, çocuk oyun alanı, süs havuzu, dinlenme ve oturma alanları, piknik alanları ile köpek gezdirme alanı yer alıyor.