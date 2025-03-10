Ataşehir'de GBT Sorgusuna Mukavemet

Ataşehir'de polis memurlarının Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapmak istediği 2 kişi gözaltına alındı.
İçerenköy Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde şüphe üzerine polis memurlarının GBT sorgusu yapmak istediği Y.C, bağırmaya ve cep telefonuyla kayıt almaya başladı.
Y.C, kayıt yapmamasını isteyen polis memurlarına mukavemet gösterdi.
Yaşanan olay sonrası Y.C. ile "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan kaydı bulunan Ş.B.B. gözaltına alındı.
Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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