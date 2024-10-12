Ataşehir'de İmar Sorunlarına Çözüm Toplantısı - Son Dakika
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Ataşehir'de İmar Sorunlarına Çözüm Toplantısı

Yeniçamlıca, Mimar Sinan ve Mevlana mahallelerinde 1/5000 ölçekli nazım imar planlarıyla ilgili olarak gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, İBB ve Ataşehir Belediyesi iş birliğiyle imar sorunlarının çözümü ele alındı.

12.10.2024 18:11
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(İSTANBUL) - Yeniçamlıca, Mimar Sinan ve Mevlana mahallerinin, çalışmaları devam eden 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları ile ilgili imar bilgilendirme toplantısı yapıldı. 3 mahalleye ait imar planlarının, 2024 yılının kasım veya en geç aralık ayında, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde onaya sunulması planlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ataşehir Belediyesi, Ataşehir'in imar sorunlarının çözülmesi için iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürüyorlar.

Yıllardır devam eden imar sorunlarının çözümünde, arazi sahiplerinin de görüşleri alınıyor ve vatandaşları bilgilendirmek için toplantılar düzenleniyor.

Bu bilgilendirme toplantılarından biri de bugün gerçekleştirildi. Yeniçamlıca, Mimar Sinan ve Mevlana mahallerinin, çalışmaları devam eden 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları ile ilgili imar bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İBB tarafından düzenlenen toplantıda, İBB Şehir Planlama Müdürü Fatih Doğan vatandaşların sorularını cevaplandırdı. Şehir Planlama Müdürlüğü'nden Şehir Plancısı Merve Agun da nazım imar planlarıyla ilgili bir sunum yaptı.

Toplantıya, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Terzi,  İmar ve Şehircilik Müdürü Haydar Battal, İlçe Meclis Üyesi Ezgi Kalender, Ataşehir Kent Konseyi yönetimi ve mahalle muhtarları da katıldı.

Toplantıda, taslak modellerle ilgili vatandaşlara bilgi verilerek, bu bilgilerle ilgili de anket iletildi. Anket sonuçlarından alınan geri bildirimlerle de taslak modeldeki kararlar revize edilecek.

3 mahalleye ait imar planlarının 2024 yılının kasım veya en geç aralık ayında, İBB Meclisi'nde onaya sunulmasının planlandığını belirten İBB Şehir Planlama Müdürü Fatih Doğan, bu mahallelerin imar planlarının, Ataşehir genelindeki emsal değerine benzeyeceğini dile getirdi.

Planlar dahilinde münferit yapılaşma hakkının olacağını belirten Fatih Doğan, ancak mahalleler genelinde; daha çok yeşil alan bulunması amacından ve deprem riski ile trafik yükünün de düşünülmesi nedeniyle vatandaşları toplu uygulamaya teşvik etmek istediklerini kaydetti.

Şehir Plancısı Merve Agun da toplantıya katılan vatandaşlara, planlar için sunulan 3 toplu uygulama modelini aktardı. Kesintiler ve donatı alanlarının oluşturulmasıyla ilgili bilgi verdi.

Kaynak: ANKA

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