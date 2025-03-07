Ataşehir'de Kadın Hakları İçin İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ataşehir'de Kadın Hakları İçin İş Birliği Protokolü İmzalandı

Ataşehir Belediyesi ile Kadının İnsan Hakları Derneği, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadın haklarına destek amacıyla iş birliği protokolü imzaladı. Protokol, Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı ve toplumsal cinsiyet eşitliği seminerleri düzenlenmesini kapsıyor.

07.03.2025 17:06  Güncelleme: 18:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) Ataşehir Belediyesi ile Kadının İnsan Hakları Derneği, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadın haklarına destek amacıyla iş birliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında, Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) ve "toplumsal cinsiyet eşitliği" seminerleri düzenlenecek.

Protokole, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Kadının İnsan Hakları Derneği Başkanı Ebru Batık Işık ve KİHEP Koordinatörü Duygu Dokuz imza attı.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, 8 Mart'ın sadece bir kutlama günü değil, aynı zamanda yol haritalarının güncellenmesi gereken bir gün olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kadın haklarını savunan, eşitlik ve adalet için yılmadan çalışan Kadının İnsan Hakları Derneği ile güçlerimizi birleştiriyoruz. Kadınların toplumsal hayattaki yerini güçlendirmek, haklarını bilmeleri ve savunmaları için kapsamlı bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bu protokol kapsamında KİHEP ve toplumsal cinsiyet eşitliği seminerleri, belediyemiz aracılığıyla Ataşehirlilerle buluşacak."

"Kadınların adalet ve eşitlik mücadelesinin yanındayız"

Ataşehir'in kadınların özgür ve güvenli bir şekilde yaşadığı, fırsat eşitliğinin desteklendiği bir kent olmaya devam edeceğini belirten Adıgüzel, "Kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal hayatta daha fazla söz sahibi olması için hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Ataşehir Belediyesi olarak, kadınların adalet ve eşitlik mücadelesinin her zaman yanında olacağız" dedi.

Ataşehir Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Dilek Karabenk Gürsu da protokol ile toplumda "güçlü kadın" olgusuna destek olmayı amaçladıklarını belirtti. KİHEP Koordinatörü Duygu Dokuz ise bu anlamlı protokolün 8 Mart tarihine denk gelmesinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Kadının İnsan Hakları Derneği, 32 yıldır bu alanda çalışmalara imza atan bir dernek. Belediyelerle hem toplum sağlığı ve cinsiyet eşitliği konusunda hem de kadının insan hakları konusunda ciddi kapasite güçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Aynı zamanda belediyelerin yerel eşitlik eylem planlarını izleyerek vatandaşın eşitlikle ilgili daha iyi hizmet almasına katkı sunmaya çalışıyoruz."

"KİHEP Eğitim Programı başlıyor"

Ataşehir Belediyesi ve Kadının İnsan Hakları Derneği arasındaki iş birliği sayesinde, kadınlara yönelik önemli bir eğitim programı hayata geçirilecek. "Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı" (KİHEP) adıyla düzenlenecek eğitimler, kadınların toplumsal, hukuki ve siyasi alanlarda daha güçlü bir şekilde var olabilmesi için önemli bir fırsat sunacak. Bunun yanı sıra "toplumsal cinsiyet eşitliği" konulu seminerler de organize edilecek.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Kadınlar Günü, Sivil Toplum, Ataşehir, Emekçi, 8 Mart, Eğitim, Güncel, Kadın, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataşehir'de Kadın Hakları İçin İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı
Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti

22:17 Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
21:50 Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
21:45 AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı
21:12 Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
17:25 Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
09:26 Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
09:14 Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
09:12 Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
09:11 Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
09:00 Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
08:56 İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
08:50 ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
08:43 Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
08:42 Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2025 01:00:11. #7.11#
SON DAKİKA: Ataşehir'de Kadın Hakları İçin İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.