Ataşehir'de Kadın Hakları İçin İş Birliği Protokolü İmzalandı

(İSTANBUL) Ataşehir Belediyesi ile Kadının İnsan Hakları Derneği, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadın haklarına destek amacıyla iş birliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında, Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) ve "toplumsal cinsiyet eşitliği" seminerleri düzenlenecek.

Protokole, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Kadının İnsan Hakları Derneği Başkanı Ebru Batık Işık ve KİHEP Koordinatörü Duygu Dokuz imza attı.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, 8 Mart'ın sadece bir kutlama günü değil, aynı zamanda yol haritalarının güncellenmesi gereken bir gün olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kadın haklarını savunan, eşitlik ve adalet için yılmadan çalışan Kadının İnsan Hakları Derneği ile güçlerimizi birleştiriyoruz. Kadınların toplumsal hayattaki yerini güçlendirmek, haklarını bilmeleri ve savunmaları için kapsamlı bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bu protokol kapsamında KİHEP ve toplumsal cinsiyet eşitliği seminerleri, belediyemiz aracılığıyla Ataşehirlilerle buluşacak."

"Kadınların adalet ve eşitlik mücadelesinin yanındayız"

Ataşehir'in kadınların özgür ve güvenli bir şekilde yaşadığı, fırsat eşitliğinin desteklendiği bir kent olmaya devam edeceğini belirten Adıgüzel, "Kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal hayatta daha fazla söz sahibi olması için hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Ataşehir Belediyesi olarak, kadınların adalet ve eşitlik mücadelesinin her zaman yanında olacağız" dedi.

Ataşehir Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Dilek Karabenk Gürsu da protokol ile toplumda "güçlü kadın" olgusuna destek olmayı amaçladıklarını belirtti. KİHEP Koordinatörü Duygu Dokuz ise bu anlamlı protokolün 8 Mart tarihine denk gelmesinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Kadının İnsan Hakları Derneği, 32 yıldır bu alanda çalışmalara imza atan bir dernek. Belediyelerle hem toplum sağlığı ve cinsiyet eşitliği konusunda hem de kadının insan hakları konusunda ciddi kapasite güçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Aynı zamanda belediyelerin yerel eşitlik eylem planlarını izleyerek vatandaşın eşitlikle ilgili daha iyi hizmet almasına katkı sunmaya çalışıyoruz."

"KİHEP Eğitim Programı başlıyor"

Ataşehir Belediyesi ve Kadının İnsan Hakları Derneği arasındaki iş birliği sayesinde, kadınlara yönelik önemli bir eğitim programı hayata geçirilecek. "Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı" (KİHEP) adıyla düzenlenecek eğitimler, kadınların toplumsal, hukuki ve siyasi alanlarda daha güçlü bir şekilde var olabilmesi için önemli bir fırsat sunacak. Bunun yanı sıra "toplumsal cinsiyet eşitliği" konulu seminerler de organize edilecek.