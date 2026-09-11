Ataşehir'de markette çıkan yangın söndürüldü, binada mahsur kalanlar çatıdan indi - Son Dakika
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Ataşehir'de markette çıkan yangın söndürüldü, binada mahsur kalanlar çatıdan indi

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Ataşehir Barbaros Mahallesi'ndeki 2 katlı iş yerinin giriş katındaki markette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Üst katta mahsur kalanlar çatı katından bir alt kata kendi imkanlarıyla inerken bina tahliye edildi.

Ataşehir'de iş yeri olarak kullanılan binanın giriş katındaki markette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Barbaros Mahallesi Sütçü Yolu Caddesi'ndeki 2 katlı iş yerinin giriş katında yer alan markette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede binanın çevresine yayılırken, yangın nedeniyle yoğun duman oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İş yerinin üst katında mahsur kalanlar çatı katından bir alt kata kendi imkanlarıyla inerken, bina tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangını, çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, alevlerin iş yerini kaplaması ve yangın sırasında mahsur kalan bazı vatandaşların binanın çatısından alt kata inmeye çalışmaları yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ataşehir'de markette çıkan yangın söndürüldü, binada mahsur kalanlar çatıdan indi - Son Dakika

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