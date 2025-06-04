Ataşehir'de Motosiklet Kazası

Ataşehir'de otomobile çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsünün kaza yapması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İçerenköy Mahallesi'nde dün bir motosikletin sürücüsü, park halindeyken yola çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan motosiklet devrildi.

Refüjün üzerinden karşı yöndeki yola yuvarlanan sürücü, yaralandı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtta, motosiklet sürücüsünün karşı yönden gelen aracın altında kalma tehlikesi geçirdiği, daha sonra ayağa kalkarak kafasını tutan sürücünün başında kask olmadığı görülüyor.