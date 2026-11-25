Ataşehir'de vinçle kaldırılan çelik blokların bir sitenin otoparkındaki otomobillerin üzerine düşmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Küçükbakkalköy Mahallesi Gülseren Sokak'taki özel bir üniversitenin inşaat alanında yürütülen çalışma sırasında vinçle kaldırılan 10 çelik blok, bitişikteki 9 katlı binanın otoparkında bulunan park halindeki araçların üzerine düştü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda 3 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, vinç operatörünü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Bir sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde, vinçle kaldırılan çelik blokların otoparka düştükten sonra park halindeki otomobillerin üzerine devrilmesi yer alıyor.