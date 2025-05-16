Ataşehir'de Sanat Eğitimleri Yıl Sonu Gösterileriyle Taçlanıyor

(İSTANBUL)- Ataşehir Belediyesi'nin "Sanat Eğitimini Mahallenize Getiriyoruz" projesi kapsamında eğitim alan çocuk ve yetişkinler, yıl sonu gösterileri düzenleyecek. Sanatseverlerin buluşacağı renkli etkinlik programı, 17 Mayıs'ta başlayarak, dans, müzik, tiyatro ve bale gibi birçok farklı performansa ev sahipliği yapacak.

Ataşehir Belediyesi'nin düzenlediği sanat eğitimlerine katılan öğrenciler, yıl boyu edindikleri deneyimleri renkli gösterilerle sahneye taşıyacak. Baleden perküsyona, bağlamadan kemana, halk oyunlarından tiyatroya kadar birçok alanda gösterinin sergileneceği etkinlikler, Mustafa Saffet Kültür Merkezi ve İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 17 Mayıs'ta başlayan etkinlikler, 15 Haziran'a kadar sürecek.

Mustafa Saffet Kültür Merkezi, etkinlik takvimine, 17 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de "Damat Nereliymiş?" tiyatro gösterisi ile başlayacak. Etkinlikler kapsamında halk oyunları, hip hop gösterileri, müzik dinletileri, piyano, keman, bale performansları sahnelenecek. İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi de renkli bir programla sanatseverleri karşılayacak. 17 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00'te piyano, keman, bale ve hip hop gibi farklı performanslarla başlayan etkinliklerde halk oyunları gösterileri de yer alacak.