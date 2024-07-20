Ataşehir'de tır parkında çıkan yangın söndürüldü

Güncel

Ataşehir'de tır parkında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ferhat Paşa Mahallesi Gazipaşa Caddesi'ndeki tır parkında, içerisinde geri dönüşüm malzemeleri olan bir dorsede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, başka bir dorseye ve alandaki depoya sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Dorseler kullanılamaz hale gelirken, depoda hasar oluştu.