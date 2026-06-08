Ataşehir'de Yangın Paniği

Ataşehir'de iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Mimar Sinan Mahallesi Aydınbey Sokak'taki 2 katlı iş yerinin giriş katındaki mobilya imalathanesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, atölyenin depo kısmına da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis bölgede önlem alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın sırasında binanın depo kısmının arka girişinden giren itfaiye görevlileri ile çevredekiler, bazı eşyaları dışarıya çıkardı.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.
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