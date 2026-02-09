Ataşehir'de Deprem Konteyneri Sayısı Artıyor - Son Dakika
Ataşehir'de Deprem Konteyneri Sayısı Artıyor

09.02.2026 14:52  Güncelleme: 16:09
Ataşehir Belediyesi, ilçe genelinde deprem konteynerlerinin sayısını artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda tam donanımlı iki deprem konteyneri daha Yenişehir ve Küçükbakkalköy mahallelerine yerleştirildi.

Olası depremlere karşı ilçe genelinde hazırlıklarını sürdüren Ataşehir Belediyesi, afet anında hızlı müdahaleyi güçlendirmek amacıyla iki deprem konteynerini daha hizmete aldı. Yenişehir ve Küçükbakkalköy mahallelerinde konumlandırılan konteynerler, afet sonrası ilk saatlerde mahalle sakinlerinin temel ihtiyaçlarına erişimini kolaylaştıracak şekilde donatıldı.

AFAD standartlarına göre hazırlanan deprem konteynerlerinin içerisinde seyyar aydınlatma takımı, jeneratör, delici ve kırıcı matkap, kazma, kürek, çekiç, balyoz, yangın söndürme tüpleri, ilk yardım setleri, katlanabilir sedye, megafon, termal battaniye, soğuk iklim çadırı ve su deposu gibi yaklaşık 50 parça arama-kurtarma ve acil müdahale ekipmanı yer alıyor.

Konteynerlerde bulunan tüm malzemelerin kontrol ve bakımları, Ataşehir Belediyesi ekipleri tarafından düzenli periyotlarla yapılarak her an kullanıma hazır halde tutuluyor.

Yeni yerleştirilen konteynerlerle birlikte Ataşehir genelinde deprem hazırlıkları güçlendirilirken, daha önce Barbaros Mahallesi-15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Parkı, Mustafa Kemal Mahallesi- Deprem Parkı, Kayışdağı Mahallesi-Zeynel Özdemir 80. Yıl Cumhuriyet Parkı, Ferhatpaşa Mahallesi-Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı gibi noktalara da deprem konteynerleri yerleştirilmişti. Yenişehir ve Küçükbakkalköy mahallelerine eklenen konteynerlerle birlikte ilçe genelindeki afet müdahale kapasitesi daha da artırılmış oldu.

"Hazırlıklı olmak hayati bir sorumluluk"

6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları saygı ve rahmetle anan Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, deprem gerçeğine karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkati çekerek, "Deprem gerçeğiyle yaşayan bir ülkede, hazırlıklı olmanın hayati bir sorumluluk olduğunun bilinciyle hareket etmek zorundayız. Bu anlayışla Ataşehir'i daha güvenli, daha dayanıklı ve afetlere karşı daha dirençli bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün iki mahallemize daha deprem konteyneri kazandırarak bu hazırlıklarımızı güçlendirdik" dedi.

Afetlere karşı teknoloji ve ekip gücü de artırılıyor

Ataşehir Belediyesi, deprem konteynerlerinin yanı sıra arama kurtarma çalışmalarını hızlandırmak amacıyla termal kameralı drone ve termal kamera da envanterine ekledi. Bu teknolojiler sayesinde, enkaz altında kalan kişilerin gece ve gündüz fark etmeksizin daha hızlı tespit edilmesi hedefleniyor.

İlçe genelinde 150 toplanma alanı, 3 bin 600 metrekarelik Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve 7/24 görev başında olan Arama Kurtarma Ekibi ile Ataşehir Belediyesi, olası afetlerde can kayıplarını en aza indirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Teknoloji, Yenişehir, Güvenlik, Ataşehir, Deprem, Güncel

