Ataşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutluyor

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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir coşku ile kutlamak için hazırlanıyor.

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktalarından olan 30 Ağustos Zafer Bayramı için Ataşehir Belediyesi özel bir kutlama programı hazırladı. Fener alayı yürüyüşüyle başlayacak etkinlik, Amfili Park'ta coşkulu bir konserle devam edecek.

Zafer Bayramı kutlamaları, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00'de Atatürk Mahallesi Migros önünde başlayacak. Katılımcılar burada buluşarak, fener alayı eşliğinde Amfili Park'a doğru yürüyecek. Bando takımının yer aldığı TIR, kortejin önünden ilerleyerek, müzikler ve marşlar eşliğinde konser alanına gidecek. Ataşehirliler, yürüyüşün ardından Amfili Park'ta, Kent Orkestrası'nın konserine katılacak.

Herkesi zaferi coşkuyla kutlamaya davet eden Başkan Onursal Adıgüzel, "30 Ağustos Zafer Bayramı, ülkemizin bağımsızlık mücadelesinin en önemli simgesidir. Bu özel günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Milletimizin birliğini ve beraberliğini pekiştireceğimiz, bu anlamlı günde tüm komşularımızı etkinliğimize davet ediyorum" dedi.