Atatürk Havalimanı'nda yapılan tatbikatı gerçek sananlar itfaiyeyi aradı - Son Dakika
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Atatürk Havalimanı'nda yapılan tatbikatı gerçek sananlar itfaiyeyi aradı

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Atatürk Havalimanı\'nda yapılan tatbikatı gerçek sananlar itfaiyeyi aradı
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Atatürk Havalimanı\'nda yapılan tatbikatı gerçek sananlar itfaiyeyi aradı
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Atatürk Havalimanı'nda akşam saatlerinde yangın tatbikatı düzenlendi ve senaryo gereği müdahale gerçekleştirildi. Çalışmadan habersiz bazı kişiler yoğun duman nedeniyle yangın çıktığını sanarak itfaiyeye ihbarda bulundu, tatbikat anları cep telefonuyla görüntülendi.

Atatürk Havalimanı'nda akşam saatlerinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Yoğun dumanı görenler paniğe kapılarak itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Tatbikat anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Atatürk Havalimanı'nda akşam saatlerinde düzenlenen yangın tatbikatında senaryo gereği yangın müdahalesi gerçekleştirildi. Tatbikat sırasında yükselen yoğun duman çevrede bulunan kişilerin dikkatini çekti. Çalışmadan haberi olmayan bazı kişiler, havalimanında yangın çıktığını düşünerek itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Tatbikat sırasında oluşan yoğun duman ve ekiplerin çalışmaları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA
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