Atatürk'ün Marmaris'e Gelişinin 91'inci Yılı Coşkuyla Kutlandı

(MUĞLA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin 91'inci yılı karada, denizde ve havada kutlandı. Dalaman 166. Jet Filo Komutanlığı'na bağlı muharip uçakları gökyüzünde selam uçuşu yaptı.

Marmaris'in "Onur Günü" olarak kabul edilen, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ege vapuruyla 23 Şubat 1935 yılında kente gelişinin 91'inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Kutlamalarda en ilgi çekici an, Dalaman 166. Jet Filo Komutanlığı'na bağlı muharip uçakların gökyüzünde selam uçuşu oldu.

Kutlamalar, Ata'nın huzuruna çelenk sunulması ile başladı. Atatürk Meydanı'nda gerçekleşen törene Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Hamdi Abanoz, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, siyasi parti, kamu kurumu, oda ve sivil toplum örgütü temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Aksaz Deniz Üssü Bandosu'nun eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Marmaris Ortaokulu Müdür Yardımcısı Özge Tütüncü'nün günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmanın ardından Türk bayrağı ve Atatürk posterleri ile donatılmış yelkenliler, tekneler ve sahil güvenlik botları siren çalarak tören geçişi yaptı.

Kutlama programı kapsamında Dalaman 166. Jet Filo Komutanlığı'na bağlı muharip uçaklar da gökyüzünde selam uçuşu gerçekleştirdi. Jetlerin Marmaris semalarındaki geçişi, törenin en dikkati çekici anlarından biri oldu.