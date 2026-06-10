Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü Devam Ediyor - Son Dakika
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Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü Devam Ediyor

Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü Devam Ediyor
10.06.2026 22:19
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Kurtuluş Savaşı'ndaki silah sevkiyatının izinde süren yürüyüş, 95 km boyunca devam ediyor.

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik güzergahta düzenlenen "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" ikinci gününde devam etti.

İnebolu ilçesinden dün başlayan yürüyüşün ilk günü Çuha Doruğu mevkisinde sona erdi. Burada kamp yapan yürüyüşçüler, çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Sabah saatlerinde yeniden yola koyulan yürüyüşçüler, Küre ilçesindeki Ecevit Hanı'na ulaştı. Yürüyüşün 45 kilometrelik kısmını tamamlayan yürüyüşçüler, burada kamp yapacak.

Vali Yardımcısı Aydın Ergün ile İl Emniyet Müdürü Tamer Taş ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hikmet US'un da katıldığı yürüyüş 12 Haziran'da Kastamonu kent merkezinde sona erecek.

Yürüyüşe katılan vatandaşlardan Aysel Cingöz, AA muhabirine, emekli öğretmen olduğunu ve yürüyüşe ilk kez katılım sağladığını söyledi.

Yürüyüşün çok güzel bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Cingöz, " Bu etkinliğin amacı da çok güzel. O duyguları yaşamak, hissetmek için buradayız. O yollardan geçerken geçmişi düşünmek insanı duygulandırıyor. Çok zor süreçlerden geçerek onlar bu yollardan geçtiler. Onların neler hissettiğini bir nebze olsun anlayabiliyoruz." dedi.

Orhan Cingöz ise etkinliğe katılmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Ayağımızda rahat ayakkabılar, elimizde batonlarımız, sırtımızda hafif bir çanta ile yürüyoruz. O günlerde çarıkla kağnıyla sırtlarında bebek ve mermiyle gidenleri hissetmek çok tuhaf geliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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