Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik güzergahta düzenlenen "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" tamamlandı.

İnebolu Türk Ocakları önünden 9 Haziran'da başlayan yürüyüş, Kastamonu'da sona erdi. Yürüyüşü tamamlayanlar Kışla Parkı'nda karşılandı.

Daha sonra buradan Cumhuriyet Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı Gösteri Birliği ekipleri de eşlik etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda günün anlam ve önemine ilişkin düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere hediye takdim edildi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy, programda yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun Anadolu'nun kalbi, Türkiye'nin gurur ve ümit kaynağı olduğunu söyledi.

Bir milletin yeniden ayağa kalkışının yad edildiğini aktaran Gürsoy, "İstiklal Yolu'nun taşına, toprağına, rüzgarına sinen o büyük ruhu yeniden kuşanıyoruz. İnebolu'dan, milli mücadelenin kalbi Ankara'ya uzanan İstiklal Yolu, kahraman ecdadımızın umut, iman, cesaret ve vatan sevdasına şahitlik etmiştir. Kastamonu, Milli Mücadele yıllarında yalnızca cephanenin değil, fikrin ve iradenin de merkezi olmuştur. Bu topraklardan Ankara'ya yalnızca mühimmat taşınmamış, aynı zamanda bir milletin inancı, kararlılığı ve hür yaşama iradesi de taşınmıştır. İstiklal Yolu, bizim için sadece tarihi bir hat değil, şanlı ecdadımızın bize emanetidir." diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı'nın, istiklal ruhuna sahip çıkan gençlerin omuzlarında yükseldiğini dile getiren Gürsoy, şu ifadelere yer verdi:

"İnanıyoruz ki dün cepheye mühimmat taşıyan irade neyse, bugün Türkiye'nin geleceğini inşa eden azim de odur. Bu anlayışla, Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'nü her yıl büyük bir özen ve gayretle gerçekleştiriyoruz. Bu yürüyüş yalnızca geçmişi hatırlamak için değil, Milli Mücadele ruhunu genç nesillere aktarmak, tarih şuurumuzu diri tutmak ve istiklalin hangi fedakarlıklarla kazanıldığını yeniden idrak etmek için gerçekleştirilmektedir. İnebolu'dan Ankara'ya uzanan bu yol, yalnızca cephane taşınan bir güzergah değil, bir milletin kaderini omuzlayanların izidir. Bu topraklarda kağnıların gıcırtısına anaların duası, gençlerin cesareti ve milletimizin sarsılmaz istiklal iradesi karışmıştır."

Dünya Kupası heyecanına da değinen Gürsoy, "Dünya Kupası boyunca milletçe tek yürek olacak, aynı heyecanı paylaşacak ve 'Bizim Çocuklar'ın' yanında olacağız." dedi.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci ise Kastamonu ve İstiklal Yolu'nun Kurtuluş Savaşı'nda çok önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Törene Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, Belediye Başkanı Hasan Baltacı, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.