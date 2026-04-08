Atça Mahallesi\'nde Doğal Gaz Kullanımı Başladı

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Atça Mahallesi'nde doğal gaz kullanımına başlandı.
Atça Mahallesi'nde altyapının tamamlanmasının ardından doğal gaz açılışı programı gerçekleştirildi.
Mahalle Muhtarı Sedat Eymür, doğal gazın mahallelerine hayırlı olmasını diledi.
Açılışa, Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, MHP İlçe Başkanı Ferhat Efe ve mahalle sakinleri katıldı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?