Uzmanlar Ateşkes Sürecinde Lübnan'ın Kritik Rolünü Değerlendirdi

09.04.2026 12:01
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Muhammed Berdibek ve Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, ateşkes süreci ve Lübnan'daki çatışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu. Berdibek, bilgi karmaşası ve İran'ın rolüne dikkat çekerken, Gökçe Lübnan'ın durumunun savaşın seyrini belirleyeceğini vurguladı.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Muhammed Berdibek ve Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, ateşkes süreci ve Lübnan hattındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dr. Berdibek, süreçte ciddi bir bilgi karmaşası olduğunu belirterek, somut verilere dayalı değerlendirme yapılması gerektiğini ifade etti. İran'ın müttefiklerinin ve Lübnan'ın sürece dahil olduğunu vurgulayan Berdibek, İran'ın vekil güçlere desteğini kesmesinin milli güvenliği açısından mümkün olmadığını söyledi.

Prof. Dr. Gökçe ise Lübnan'ın savaşın seyrini belirleyebilecek kritik bir alan olduğuna dikkat çekti. İsrail'in Hizbullah'ı tehdit olarak gördüğünü ve saldırılar gerçekleştirdiğini belirten Gökçe, İran'ın vereceği yanıtın belirleyici olacağını ifade etti. İran'ın doğrudan füze saldırısıyla karşılık vermesi durumunda savaşın yeniden başlayabileceğini, alternatif olarak Hizbullah'a dolaylı destek vererek çatışmaları yerel düzeyde sürdürebileceğini söyledi. Gökçe, Lübnan'ın çatışmaların kapsamını belirleyecek merkez olduğunu ve sürecin tarafların adımlarına bağlı olduğunu vurguladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehirde ’canavar’ alarmı Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor Şehirde 'canavar' alarmı! Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor
Kardeşini korumak isterken öldürülen Hakan Çakır cinayeti davasında karar açıklandı Kardeşini korumak isterken öldürülen Hakan Çakır cinayeti davasında karar açıklandı
Taciz edilen eşcinsel bir araba dayak attı Taciz edilen eşcinsel bir araba dayak attı
İhanet cenazede ortaya çıktı : İki sevgili tabut başında kavga etti İhanet cenazede ortaya çıktı : İki sevgili tabut başında kavga etti
Anahtar Parti’den sürpriz transfer: Rozetini Ağıralioğlu bizzat takacak Anahtar Parti'den sürpriz transfer: Rozetini Ağıralioğlu bizzat takacak
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırıda teröristin eşinin ifadesi çıktı İsrail Konsolosluğu önündeki saldırıda teröristin eşinin ifadesi çıktı

12:23
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı İran’dan ABD’ye gözdağı
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı
11:49
Telegram’dan kapıya “Motokuryeli bahis ağı“ için devlet harekete geçti
Telegram'dan kapıya! "Motokuryeli bahis ağı" için devlet harekete geçti
11:46
Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal da gözaltı listesinde İşte ilk sözleri
Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal da gözaltı listesinde! İşte ilk sözleri
11:29
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
11:11
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan ’ara seçim’ çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
11:01
İsrail’den yeni açıklama: Lübnan’da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
İsrail'den yeni açıklama: Lübnan'da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
