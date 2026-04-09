Uzmanlar Ateşkes Sürecinde Lübnan'ın Kritik Rolünü Değerlendirdi

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Muhammed Berdibek ve Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, ateşkes süreci ve Lübnan hattındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dr. Berdibek, süreçte ciddi bir bilgi karmaşası olduğunu belirterek, somut verilere dayalı değerlendirme yapılması gerektiğini ifade etti. İran'ın müttefiklerinin ve Lübnan'ın sürece dahil olduğunu vurgulayan Berdibek, İran'ın vekil güçlere desteğini kesmesinin milli güvenliği açısından mümkün olmadığını söyledi.

Prof. Dr. Gökçe ise Lübnan'ın savaşın seyrini belirleyebilecek kritik bir alan olduğuna dikkat çekti. İsrail'in Hizbullah'ı tehdit olarak gördüğünü ve saldırılar gerçekleştirdiğini belirten Gökçe, İran'ın vereceği yanıtın belirleyici olacağını ifade etti. İran'ın doğrudan füze saldırısıyla karşılık vermesi durumunda savaşın yeniden başlayabileceğini, alternatif olarak Hizbullah'a dolaylı destek vererek çatışmaları yerel düzeyde sürdürebileceğini söyledi. Gökçe, Lübnan'ın çatışmaların kapsamını belirleyecek merkez olduğunu ve sürecin tarafların adımlarına bağlı olduğunu vurguladı.