Ateşkes Umut Işığı

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkesin "tüm bölge için bir umut ışığı olduğunu" belirtti.

Baerbock, yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'da sağlanan ateşkesin diplomasinin başarısı olduğunu, Lübnan'daki yüz binlerce kadın, çocuk ve aile ile İsrail'in kuzeyindeki on binlerce insanın artık umutlanabileceğini ifade etti.

Bu ateşkesin diplomatik yollarla nelerin mümkün olabileceğini gösterdiğini vurgulayan Baerbock, "İsrail ve Hizbullah arasındaki ateşkes tüm bölge için bir umut ışığıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Baerbock, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) yardımıyla BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanmasının bu ihtilafta kalıcı çözüm bulunmasında merkezi bir rol oynamaya devam edeceğini bildirdi.

Litani Nehri'nin güneyindeki bölgeyi tamamen kontrol altına alma ve sınırda istikrarı sağlama görevini üstlenen Lübnan ordusunu desteklediklerini ifade eden Baerbock, Lübnan halkının şimdi ülkedeki siyasi ve ekonomik çıkmazı aşacak güce ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Baerbock, Lübnan'da sorumluluğu bulunan siyasi aktörlere cumhurbaşkanı seçmenin yolunu açma ve parlamentodaki tıkanıklığı çözme çağrısında da bulundu.

Dışişleri Bakanı Baerbock, ayrıca Gazze'de de bir ateşkese ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.