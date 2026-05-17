Ateşkese Rağmen İsrail'in Hava Saldırıları Sürüyor

17.05.2026 12:40
İsrail ordusu, 17 Nisan'daki ateşkese rağmen Lübnan'a hava saldırılarına devam ediyor.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki beldelere hava saldırıları düzenledi.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı Doğu Zavtar beldesini hava saldırısıyla hedef aldı.

Haberde, İsrail'e ait insansız hava aracının Nebatiye'deki Cebşit beldesine saldırı düzenlediği belirtildi.

Ülkenin doğusundaki Suhmur beldesinin 2 hava saldırısıyla hedef alındığı, saldırılarda tavuk çiftlikleri ve ahırların vurulduğu kaydedildi.

İsrail savaş uçaklarının güneydeki Sur kentine bağlı Tayr Diba beldesine iki hava saldırısı gerçekleştirdiği, saldırılarda sağlık görevlilerinin yaralandığı ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Bint Cubeyl ilçesinde Kefra ile Deyr Amis beldeleri arasındaki bölgenin de hava saldırısıyla hedef alındığı kaydedildi.

Sur kentindeki Sadikin ile Cibal el-Butm beldeleri arasındaki Habl er-Rafi bölgesine hava saldırısı düzenleyen İsrail ordusunun, Sur'un güneydoğusundaki Zıbkin beldesi çevresini de iki kez vurduğu belirtildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 950'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

