Ateşkese Rağmen İsrail Saldırıları Devam Ediyor

15.05.2026 18:42
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı 11'e yükseldi, saldırılar sürüyor.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki bölgelere gece saatlerinden bu yana düzenlediği hava saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e çıktı.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçaklarının güneydeki Bint Cubeyl ilçesine bağlı Tıbnin beldesini hedef alan saldırısında 2 kişi öldü.

Öte yandan İsrail ordusunun, öğleden sonra insansız hava aracıyla (İHA) Haruf beldesine düzenlediği saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Güneydeki Deyr Zahran, Beyt Yahun, Arap Cel, Zerariyye, Bazuriyye, Harayip ve Cebşit beldelerine de hava saldırıları düzenlendi.

İsrail topçuları da Doğu Zavtar, Batı Zavtar, Meyfedun Cebşit ve Kakaiyyet Cisir beldelerini hedef aldı.

NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Doğu Zavtar'a fosfor bombalı topçu saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail ordusunun öğle saatlerinde, Nebatiye kent merkezinde bir otomobile insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Gece saatlerinde ise İsrail savaş uçaklarının Nebatiye'ye bağlı Haruf beldesinde bir evi hedef aldığı saldırıda da 4 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 950'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
