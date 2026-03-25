Atık malzemelerden şehitlik anıtı - Son Dakika
Atık malzemelerden şehitlik anıtı

25.03.2026 14:40
BURDUR Cumhuriyet Anadolu Lisesi görsel sanatlar öğretmeni Özlem Dolunay ve öğrencileri tarafından atık malzemeler kullanılarak hazırlanan şehitlik anıtı ilgi gördü.

BURDUR Cumhuriyet Anadolu Lisesi görsel sanatlar öğretmeni Özlem Dolunay ve öğrencileri tarafından atık malzemeler kullanılarak hazırlanan şehitlik anıtı ilgi gördü.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu girişinde sergilenen eserler hakkında gazetecilere bilgi veren görsel sanatlar öğretmeni Özlem Dolunay, çalışmanın 350 öğrencinin katılımı ile yaklaşık 7 aylık bir emeğin ürünü olduğunu söyledi. Her bir parçanın öğrenciler tarafından tek tek üretildiğini ve ortaya kolektif bir eser çıktığını aktaran Dolunay, "Bu çalışmada geri dönüşüm malzemelerini tercih ettik. Çünkü vatan sevgisinin de bu malzemeler gibi eskimeyen, her nesilde yeniden filizlenen ve doğru dokunuşlarla bir abideye dönüşen en yüce değerlerimizden biri olduğunu düşünüyoruz. Atık malzemelerle yokluklar içerisinde bir kompozisyon oluşturabilmeyi öğretmek istedik. Şehitlerimizin kanlarıyla kökleşen bu topraklara askerlerimizi yerleştirerek, vatanımızdan ve milletimizden asla vazgeçmeyeceğimizi anlatmayı amaçladık" dedi.

Öğrencileriyle büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirten Dolunay, "Yaklaşık 7 ay boyunca çalıştık ve neredeyse her öğrencimin bu eserde emeği var. Amacımız çocuklara vatan ve millet sevgisini aşılamaktı. Bu süreçte destek olan herkese teşekkür ediyorum. Ortaya çıkan eser hepimizin eseri. Ben sadece rehberlik yaptım, öğrencilerim ise çok anlamlı ve güzel bir çalışma ortaya koydu" diye konuştu.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Atık malzemelerden şehitlik anıtı - Son Dakika

9 ay önce evladını kaybeden anne, oğlunun yanına defnedildi 9 ay önce evladını kaybeden anne, oğlunun yanına defnedildi
Epstein belgeleri Fransa’yı karıştırdı: Rothschild Bankası’na baskın Epstein belgeleri Fransa'yı karıştırdı: Rothschild Bankası'na baskın
MHP’li Feti Yıldız hesabından yapılan “İmamoğlu“ paylaşımını böyle savundu MHP'li Feti Yıldız hesabından yapılan "İmamoğlu" paylaşımını böyle savundu
Yusuf Demir’den Galatasaray ve Türkiye itirafı Yusuf Demir'den Galatasaray ve Türkiye itirafı
Ağrı’daki askeri araç kazasında şehit sayısı 2’ye yükseldi Ağrı'daki askeri araç kazasında şehit sayısı 2'ye yükseldi
Erol Köse’nin vasiyetini yerine getirmeyen Polat Yağcı’dan manidar sözler Erol Köse'nin vasiyetini yerine getirmeyen Polat Yağcı'dan manidar sözler

14:57
FIFA en çok taraftara sahip kulüpleri açıkladı Fenerbahçe tarih yazdı
FIFA en çok taraftara sahip kulüpleri açıkladı! Fenerbahçe tarih yazdı
14:55
Galatasaray’dan Virgil van Dijk bombası Dursun Özbek bitirecek
Galatasaray'dan Virgil van Dijk bombası! Dursun Özbek bitirecek
14:30
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz’daki VIP partiler var
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz'daki VIP partiler var
14:06
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama İşte yeni kurulda yer alacak birimler
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama! İşte yeni kurulda yer alacak birimler
13:20
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak
13:01
3 bin asker yola çıktı 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor
3 bin asker yola çıktı! 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor
