Atık malzemelerden şehitlik anıtı

BURDUR Cumhuriyet Anadolu Lisesi görsel sanatlar öğretmeni Özlem Dolunay ve öğrencileri tarafından atık malzemeler kullanılarak hazırlanan şehitlik anıtı ilgi gördü.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu girişinde sergilenen eserler hakkında gazetecilere bilgi veren görsel sanatlar öğretmeni Özlem Dolunay, çalışmanın 350 öğrencinin katılımı ile yaklaşık 7 aylık bir emeğin ürünü olduğunu söyledi. Her bir parçanın öğrenciler tarafından tek tek üretildiğini ve ortaya kolektif bir eser çıktığını aktaran Dolunay, "Bu çalışmada geri dönüşüm malzemelerini tercih ettik. Çünkü vatan sevgisinin de bu malzemeler gibi eskimeyen, her nesilde yeniden filizlenen ve doğru dokunuşlarla bir abideye dönüşen en yüce değerlerimizden biri olduğunu düşünüyoruz. Atık malzemelerle yokluklar içerisinde bir kompozisyon oluşturabilmeyi öğretmek istedik. Şehitlerimizin kanlarıyla kökleşen bu topraklara askerlerimizi yerleştirerek, vatanımızdan ve milletimizden asla vazgeçmeyeceğimizi anlatmayı amaçladık" dedi.

Öğrencileriyle büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirten Dolunay, "Yaklaşık 7 ay boyunca çalıştık ve neredeyse her öğrencimin bu eserde emeği var. Amacımız çocuklara vatan ve millet sevgisini aşılamaktı. Bu süreçte destek olan herkese teşekkür ediyorum. Ortaya çıkan eser hepimizin eseri. Ben sadece rehberlik yaptım, öğrencilerim ise çok anlamlı ve güzel bir çalışma ortaya koydu" diye konuştu.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,