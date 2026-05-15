Atık Pil Ödül Töreni Afyonkarahisar\'da Gerçekleşti

Afyonkarahisar'da "Atık Pil Toplama Ödül Töreni" gerçekleştirildi.

Kadınana İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen törende, Afyonkarahisar'da en çok atık pil toplayan öğrenciler ve okullara sertifika ile ödülleri verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar'da çevre konusunda kurumlar arası uyumlu bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Proje kapsamında 12 okuldan yaklaşık 1,5 ton atık pil toplandığını aktaran Sünnetci, "Afyonkarahisar'da her kurumda atık malzemeler toplanıyor. Bunlar da geri dönüşümde kullanılıyor. Bu bağlamda çevre hassasiyeti olan çocuklarımızın emeklerine sağlık. Biz bu kampanya ve projeyi yılsonuna kadar sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Merih Karayol da sıfır atık projesinin çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından atık piller, geri dönüşüme gönderilmek üzere kamyonete yüklendi.