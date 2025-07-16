Atiku Abubakar PDP'den İstifa Etti

Nijerya'nın eski Devlet Başkanı Yardımcısı ve 2 defa ana muhalefetten olmak üzere 6 defa devlet başkanı adayı olan Atiku Abubakar, kurucuları arasında yer aldığı Halkın Demokratik Partisinden (PDP) istifa ettiğini açıkladı.

Partinin önde gelen isimlerinden biri olan Abubakar, Adamawa eyaletine bağlı Jada 1 Bölgesi PDP başkanlığına hitaben yazdığı mektupta, kurucuları arasında yer aldığı PDP'den istifa ettiğini belirtti.

Abubakar, mektubunda "Partimizin şu anki gidişatı, kurulduğu ilkelerde ciddi bir sapmaya işaret ediyor. Bu nedenle yollarımızı ayırmanın kaçınılmaz hale geldiğine inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

Nijerya'da 1999-2007 yılları arasında Devlet Başkanı Yardımcılığı görevinde bulunan Abubakar, mektubunda PDP'ye siyasi kariyeri boyunca önemli katkılar sunduğunu, 2019 ve 2023 yıllarında PDP çatısı altında devlet başkanlığına aday olduğunu hatırlattı.

Daha önce, 2007 seçimleri öncesinde PDP'den ayrılarak Eylem Kongresi'ne (AC) katılan Abubakar, yıllar içerisinde farklı partilerle siyasi yolculuğuna devam etmişti.

1993'ten bu yana 6 kez devlet başkanlığına aday olan deneyimli siyasetçi, PDP'nin dışında Sosyal Demokrat Parti (SDP), Aksiyon Kongresi (AC), Tüm İlericiler Kongresi (APC) gibi farklı siyasi partilerde aktif roller üstlenmişti.

78 yaşındaki Abubakar, Nijerya siyasetinde uzun yıllara dayanan tecrübesi, güçlü siyasi bağlantıları ve devlet başkanlığına yönelik bitmeyen hedefiyle tanınan bir figür olarak öne çıkıyor.