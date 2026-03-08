Atina'da Kadınlar Günü Eylemi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla eylem düzenlendi.

Atina'daki Klathmonas Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar attıkları sloganlarda eşitlik vurgusu yaparak tüm dünyada kadınların karşılaştığı sorunlara değindi.

Etkinlikte Filistinli kadınların yaşadığı zorluklara da dikkati çekmek amacıyla, Filistinli kadınlardan oluşan bir ekip geleneksel Filistin dansları sahneledi.

Eylemciler, ayrıca 26 Ocak'ta 4 işçi kadının ölümüyla sonuçlanan Yunanistan'daki bir fabrikada yaşanan patlamayı da hatırlatarak, emekçi kadınlar için güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi.

Kalabalık daha sonra parlamento binasına yürüdü.