Atina'da Kadınlar Günü Gösterisi - Son Dakika
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Atina'da Kadınlar Günü Gösterisi

Atina'da 8 Mart'ta Filistinli kadınlar için dayanışma gösterisi yapıldı, kadın haklarına vurgu yapıldı.

08.03.2025 17:16
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Yunanistan'ın başkenti Atina'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen gösteride, Filistinli kadınların çektikleri zorluklara dikkat çekildi.

Kadın dayanışma örgütlerinin çağrısıyla gerçekleşen gösteride, iş hayatında ve özel yaşamda kadınların karşılaştıkları zorluklara değinildi.

Gösteride, kadın haklarının yanı sıra mülteci kadınları destekleyen, cinsiyetçilik ve İslamofobi'ye karşı çıkan mesajların olduğu pankartlar açıldı.

Filistin'in geleneksel kıyafetlerini giyen kadınlar, büyük Filistin bayrağı taşıdı.

Daha sonra geleneksel Filistin kıyafeti giyen genç kızlar, Filistin geleneksel müziği eşliğinde danslarını sergiledi.

Gösteride, Filistinli kadınların karşılaştığı zorluklara dikkat çekildi.

Öte yandan Yunanistan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE) ve Memur Sendikaları Konfederasyonu (ADEDY), 8 Mart kutlamaları kapsamında kadınlara grev çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

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