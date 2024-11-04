Atina'da Öğrenciler Eğitim İçin Eylem Yaptı - Son Dakika
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Atina'da Öğrenciler Eğitim İçin Eylem Yaptı

Atina'da öğrenciler, eğitime daha fazla bütçe ayrılması talebiyle eylem düzenledi.

04.11.2024 18:48
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Yunanistan'ın başkenti Atina'da öğrenciler, eğitime bütçeden daha fazla pay ayrılması talebiyle eylem yaptı.

Orta ve yüksek öğrenim öğrencileri, Atina Öğrenciler Birliği çağrısıyla kent merkezinde bir araya gelerek parlamento binasına yürüdü.

Öğretmenlerin de destek verdiği eylemde öğrenciler, eğitime bütçeden daha çok pay ayrılması ve ücretsiz kamu eğitiminin güçlendirilmesi gibi taleplerini dile getirdi.

Bu arada, Filistin'e de destek mesajı verilen eylemde, öğrenciler "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Kaynak: AA

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