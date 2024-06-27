Atina'da Yunanistan Yüksek Mahkemesi Başkanının Evine Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Atina'da Yunanistan Yüksek Mahkemesi Başkanının Evine Saldırı

Atina\'da Yunanistan Yüksek Mahkemesi Başkanının Evine Saldırı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Yunanistan Yüksek Mahkemesi Başkanı Ioanna Klapa Hristdulea'nın evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından polis aracına molotofkokteyli atıldı. Saldırı sonucunda araçta yangın çıktı ve bir polis memuru yaralandı. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı ancak serbest bırakıldı. Yunanistan Hükümeti saldırıyı kınayarak faillerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

27.06.2024 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'ın başkenti Atina'da kimliği belirsiz kişilerin, Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Areios Pagos) Başkanı Ioanna Klapa Hristdulea'nın evinin önünde bulunan polis aracına molotofkokteyli attığı belirtildi.

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, dün gece yarısından sonra Hristdulea'nın evinin önünde nöbet tutan polis aracına kimliği belirsiz kişilerin molotofkokteyli atması sonucu araçta yangın çıktı.

Yangın nedeniyle nöbet tutan bir polis memuru yaralandı. Hastaneye sevk edilen polis memurunun hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

Olayla ilgili olduğu şüphesiyle gözaltına alınan 9 kişi, serbest bırakıldı.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyı kınadı.

Açıklamada, "Ne demokrasimiz ne de adalet ve yargı çalışanları gibi demokrasimizin temelleri terörize edilebilir. Faillerin yakalanması önceliğimizdir. Yaralı polisimize acil şifalar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA

Yunanistan, Hükümet, Atina, Güvenlik, Suç, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atina'da Yunanistan Yüksek Mahkemesi Başkanının Evine Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
22:03 Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 10:08:46. #1.11#
SON DAKİKA: Atina'da Yunanistan Yüksek Mahkemesi Başkanının Evine Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement