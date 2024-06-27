Atina\'da Yunanistan Yüksek Mahkemesi Başkanının Evine Saldırı

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Yunanistan'ın başkenti Atina'da kimliği belirsiz kişilerin, Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Areios Pagos) Başkanı Ioanna Klapa Hristdulea'nın evinin önünde bulunan polis aracına molotofkokteyli attığı belirtildi.

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, dün gece yarısından sonra Hristdulea'nın evinin önünde nöbet tutan polis aracına kimliği belirsiz kişilerin molotofkokteyli atması sonucu araçta yangın çıktı.

Yangın nedeniyle nöbet tutan bir polis memuru yaralandı. Hastaneye sevk edilen polis memurunun hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

Olayla ilgili olduğu şüphesiyle gözaltına alınan 9 kişi, serbest bırakıldı.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyı kınadı.

Açıklamada, "Ne demokrasimiz ne de adalet ve yargı çalışanları gibi demokrasimizin temelleri terörize edilebilir. Faillerin yakalanması önceliğimizdir. Yaralı polisimize acil şifalar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.