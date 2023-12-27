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Atkaracalar'da Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın Filmi İzlendi - Son Dakika
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Atkaracalar'da Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın Filmi İzlendi

Atkaracalar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Atkaracalar ilçesinin yanı sıra Çerkeş ve Kurşunlu ilçelerinden gelenler, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın konu alındığı 'Aybüke: Öğretmen Oldum Ben' filmini izledi. Belediye Başkanı Harun Oflaz, vatandaşın yoğun katılımıyla filmi izlediklerini söyledi. İlçede sinema kültürünün var olduğunu belirten Oflaz, geçtiğimiz sene başlattıkları etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.

Atkaracalar\'da Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın\'ın Filmi İzlendi
27.12.2023 - 12:22,
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Atkaracalar ilçesinde vatandaşlar, "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmini izledi.

Atkaracalar Belediyesi tarafından Atkaracalar Sosyal Tesisi'nde düzenlenen etkinlikte, Atkaracalar ilçesinin yanı sıra Çerkeş ve Kurşunlu ilçelerinden gelenler, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın konu alındığı "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmini izledi.

Belediye Başkanı Harun Oflaz, vatandaşın yoğun katılımıyla filmi izlediklerini söyledi.

İlçede yaklaşık 40 yıl öncesinde sinema kültürünün var olduğunu bildiklerini dile getiren Oflaz, "Bu kültürümüzü yaşatmak adına ilk adımımızı geçtiğimiz sene 'Kesişme: İyi ki varsın Eren' filmini halkımızla buluşturup attık. Devamının geleceğini taahhüt ediyorum. Vatan toprağının müreffeh yarınlara erişmesi için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyor, emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Program koordinatörü Recep Uzun da filmin vatandaşlar tarafından beğeniyle izlendiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Atkaracalar'da Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın Filmi İzlendi - Son Dakika
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