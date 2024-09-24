ATNA\'nın Resmi Logosu Onaylandı

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Türk Haber Ajansları Birliğinin (ATNA) resmi logosu onaylandı.

ATNA'dan yapılan açıklamada, üye 5 ülke haber ajansları arasında düzenlenen yarışmada, Kırgızistan Milli Haber Ajansının (Kabar) sunduğu logo projesi birinci seçildi.

Böylece, 6 Kasım 2023'te Türkiye'den Anadolu Ajansı (AA), Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC), Kazakistan Qazcontent Medya Şirketi, Kırgızistan Milli Haber Ajansı (Kabar) ve Özbekistan Haber Ajansının (UzA) bir araya gelerek kurduğu ATNA'nın resmi logosu belirlendi.

Türk haber ajansları arasında işbirliğinin güçlendirilmesi, hızlı bilgi alışverişinin sağlanması, dezenformasyonla ortak mücadele, eğitimler düzenlenmesi ve birliğin küresel bilgi alanına entegrasyonunu sağlamayı hedefleyen ve dönem başkanlığını AA'nın üstlendiği ATNA'nın ilk yönetim kurulu toplantısı 21 Temmuz 2024'te Azerbaycan'ın Şuşa kentinde gerçekleştirilmişti.