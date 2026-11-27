(ANKARA)- Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Avrupa Birliği'nin gündemindeki "Sanayi Hızlandırma Yasası" ve "Made in Europe" yaklaşımının Türk sanayicisi ve ihracatçısı açısından Avrupa pazarında dışlanma riski oluşturduğunu belirterek, "Türkiye'nin üretim gücü dışarıda bırakılarak Avrupa'nın küresel rekabetçiliğini koruması mümkün değil. Bu nedenle Gümrük Birliği ortaklığımızın bu düzenlemelerin dışında bırakılmaması hayati önem taşıyor" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO'nun kasım ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, ekim ayında gerçekleştirilen ATO seçimleri ile ekonomi ve reel sektörün gündemini değerlendirdi, yeni dönem çalışmalarına başlanırken küresel ve ulusal ekonomik konjonktürün doğru okunması gerektiğini belirtti.

Baran, dünya ekonomisinin jeopolitik gerilimler, korumacı ticaret politikaları ve tedarik zincirlerindeki kırılmaların etkisiyle tarihsel ortalamaların altında bir büyüme sürecinden geçtiğine dikkat çekerek, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) 2026 yılına ilişkin küresel büyüme beklentisinin yüzde 3,1 düzeyinde olduğunu hatırlattı.

Enerji ve gıda fiyatlarındaki oynaklığın küresel enflasyon baskılarını canlı tuttuğunu, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı Avrupa Birliği ekonomisindeki yavaşlamanın ve dış talepteki zayıflığın ise ihracatçıların ve üreticilerin rekabet koşullarını zorlaştırdığını ifade eden Baran, şöyle konuştu:

"Diğer yandan, küresel ticarette artan korumacılık eğilimleri ve yeni ticaret blokları, Türk iş dünyası açısından yakından takip etmemiz gereken ciddi yapısal riskler barındırıyor. Özellikle Avrupa Birliği'nin gündemindeki Sanayi Hızlandırma Yasası ve kamu alımları ile teşviklerde öncelik tanımayı öngören 'Made in Europe' yaklaşımı, 30 yıldır Gümrük Birliği içinde olduğumuz ve üretim zincirlerine tam entegre bulunduğumuz Avrupa pazarında sanayicimiz ve ihracatçımız açısından dışlanma riski oluşturuyor. Türkiye'nin üretim gücü dışarıda bırakılarak Avrupa'nın küresel rekabetçiliğini koruması mümkün değil. Bu nedenle Gümrük Birliği ortaklığımızın bu düzenlemelerin dışında bırakılmaması hayati önem taşıyor."

"GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜNÜMÜZ KOŞULLARINA GÖRE GÜNCELLENMELİ"

Birleşik Krallık'ın Hindistan ile imzaladığı ve temmuz ayında yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ile Avrupa Birliği'nin Hindistan ile müzakerelerini tamamlayarak imza aşamasına getirdiği Serbest Ticaret Anlaşması'na da değinen Baran, söz konusu anlaşmaların mevcut Gümrük Birliği yapısındaki asimetriyi Türkiye aleyhine daha da derinleştirdiğini ifade etti.

Hindistan menşeli ürünlerin Birleşik Krallık pazarına gümrüksüz erişim sağlamasının ve ilerleyen süreçte Avrupa Birliği pazarına da aynı avantajlarla girecek olmasının, başta tekstil, hazır giyim, otomotiv yan sanayi, makine ve kimya olmak üzere Türkiye'nin lokomotif sektörleri açısından ciddi bir ticaret sapması ve haksız rekabet baskısı oluşturduğuna dikkat çeken Baran, "Üçüncü ülkelerle yapılan bu anlaşmalara Türkiye'nin eş zamanlı dahil edilmemesi, Gümrük Birliği'nin artık sürdürülebilir olmadığını ve vakit kaybetmeden günümüz koşullarına göre güncellenmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor" dedi.

YENİ WEB SİTESİ MECLİS ÜYELERİNE TANITILDI

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ın Yönetim Kurulu'nun çalışmaları hakkında Oda Meclisi'ne bilgi vererek sürdürdüğü konuşmasının ardından, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adem Ali Yılmaz, Ankara Ticaret Odası'nın yenilenen kurumsal web sitesine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

Ankara Ticaret Odası'nın seçimlerinin ardından rutin gündemle gerçekleştirilen ilk meclis toplantısına ATO Şeref Üyeleri eski Sanayi Bakanı Ali Coşkun ve eski ATO Başkanları Sinan Aygün ve Ahmet Çavuşoğlu ile eski ATO Başkanı Salih Bezci, eski ATO Meclis Başkanları Mustafa Deryal ve Yüksel Tavşan da katılarak, tecrübelerini paylaştı.