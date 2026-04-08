ATSO 144. Yıl Gazipaşa Vergi Ödül Töreni ve Üye Buluşması Gerçekleştirildi

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman'ın ev sahipliğinde düzenlenen 'ATSO 144. Yıl Gazipaşa Vergi Ödül Töreni ve Üye Buluşması', iş dünyası, kamu temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının geniş katılımıyla gerçekleştirildi. Gazipaşa'da düzenlenen törene, Kaymakam Hasan Uğuz, Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve çok sayıda iş insanı katıldı. Programda, Gazipaşa ilçesinde 2023-2024 yılı ticari kazanç, kurumlar ve gelir vergisi kategorilerinde dereceye giren mükelleflere ödülleri takdim edildi.

ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, açılış konuşmasında odanın 144 yıllık köklü geçmişine vurgu yaparak, vergi ödemenin bir vatandaşlık görevi olduğunu belirtti. Ekonomik olarak zor bir dönemden geçildiğini ifade eden Hacısüleyman, enflasyon, yüksek faizler, döviz kuru belirsizliği ve bölgesel çatışmaların ekonomiyi etkilediğini söyledi. Artan maliyetlere dikkat çekerek, iş dünyasına temkinli olma çağrısı yaptı, ancak üretmeye devam etmenin önemini vurguladı.

Hacısüleyman, Gazipaşa'nın tarım alanındaki başarısını övdü, tropik ürünlerde örnek başarı yakalandığını belirtti. Ayrıca, ilçenin turizm potansiyeline değinerek, kontrollü turizm ve 2050 vizyonu oluşturulması gerektiğini ifade etti. Gazipaşa Kaymakamı Hasan Uğuz, devlet olarak yatırımcıların yanında olduklarını belirtti, Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ise verginin ortak geleceğe güvenin ifadesi olduğunu söyledi. Tören, ödül takdimleriyle sona erdi.