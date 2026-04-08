Üye Girişi
Son Dakika Logo

ATSO 144. Yıl Gazipaşa Vergi Ödül Töreni ve Üye Buluşması Gerçekleştirildi

08.04.2026 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman'ın önderliğinde düzenlenen törende, Gazipaşa'da vergi kategorilerinde ödül kazanan mükelleflere ödülleri takdim edildi. Hacısüleyman, ekonomik zorluklara dikkat çekerek üretimin önemini vurguladı.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman'ın ev sahipliğinde düzenlenen 'ATSO 144. Yıl Gazipaşa Vergi Ödül Töreni ve Üye Buluşması', iş dünyası, kamu temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının geniş katılımıyla gerçekleştirildi. Gazipaşa'da düzenlenen törene, Kaymakam Hasan Uğuz, Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve çok sayıda iş insanı katıldı. Programda, Gazipaşa ilçesinde 2023-2024 yılı ticari kazanç, kurumlar ve gelir vergisi kategorilerinde dereceye giren mükelleflere ödülleri takdim edildi.

ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, açılış konuşmasında odanın 144 yıllık köklü geçmişine vurgu yaparak, vergi ödemenin bir vatandaşlık görevi olduğunu belirtti. Ekonomik olarak zor bir dönemden geçildiğini ifade eden Hacısüleyman, enflasyon, yüksek faizler, döviz kuru belirsizliği ve bölgesel çatışmaların ekonomiyi etkilediğini söyledi. Artan maliyetlere dikkat çekerek, iş dünyasına temkinli olma çağrısı yaptı, ancak üretmeye devam etmenin önemini vurguladı.

Hacısüleyman, Gazipaşa'nın tarım alanındaki başarısını övdü, tropik ürünlerde örnek başarı yakalandığını belirtti. Ayrıca, ilçenin turizm potansiyeline değinerek, kontrollü turizm ve 2050 vizyonu oluşturulması gerektiğini ifade etti. Gazipaşa Kaymakamı Hasan Uğuz, devlet olarak yatırımcıların yanında olduklarını belirtti, Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ise verginin ortak geleceğe güvenin ifadesi olduğunu söyledi. Tören, ödül takdimleriyle sona erdi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Gazipaşa, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 18:25:05. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.