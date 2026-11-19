ABD'nin New York kentinde siber saldırı sonucu yaklaşık 4 bin eski belediye çalışanının mali ve tıbbi verilerinin sızdırıldığı öne sürüldü.

Politico'nun elde ettiği gizli belgelere ve ismi paylaşılmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, New York'ta Atticus Administration firmasının işlettiği veri tabanının, siber saldırıların hedefi olduğu savunuldu.

Firmanın Üst Yöneticilerinden (CEO) Thomas Logan'ın bu konuda üst düzey yetkililere bilgilendirme mektubu gönderdiği, bu mektupta kimliği tespit edilemeyen bir kişinin, 20 Eylül'de ve 5-8 Ekim'de birçok kez mali ve tıbbi verilere eriştiği bilgisinin yer aldığı ileri sürüldü.

Mektupta, sistemde New York Belediyesinden emekli çalışanların isimleri, aile üyelerinin isimleri, tıbbi ve mali bilgileri, kimlik numarası gibi verilerinin yer aldığı ancak "hackerların", bu kişilerden para çaldığına dair bulguya rastlanmadığı savunuldu.

Konuyla ilgili bilgi sahibi ismi paylaşılmayan kaynaklar, yaklaşık 4 bin eski çalışanın verilerine erişildiğini iddia etti.

New York Belediyesi, Atticus'a başvurmuştu

Bu yılın başında New York Belediyesi, emekli belediye çalışanlarından tıbbi muayenelerde "haksız tahsil edildiği" belirtilen katkı paylarını geri ödemek üzere yaklaşık 53 milyon doların dağıtımına yardımcı olması amacıyla Atticus'a başvurmuştu.

Atticus, ödemelerin kolaylaştırılması ve eski çalışanların bu ödemeleri alabilmek için başvurması amacıyla siber saldırının hedefi olduğu öne sürülen veri tabanını oluşturmuştu.

2022'de emeklilerin haklarını savunan bir sivil toplum kuruluşunun belediyeye açtığı toplu dava sonucunda varılan uzlaşma kapsamında bu ödemelerin yapılması kararlaştırılmıştı.