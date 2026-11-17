Avcılar'da yol ortasında yürüyen, sık sık sürücüleri rahatsız eden yaya hem kendi hayatını hem de trafik güvenliğini tehlikeye attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay Tahtakale Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde meydana geldi. Bir yaya yol ortasında durarak araçların geçişini engellemeye çalıştı. Sürücüleri de zaman zaman rahatsız eden yaya, araçları durdurmak istedi. Zaman zaman ellerini arkadan bağlayarak yolun ortasından yürüyen yaya, zaman zaman da kollarını bağlayarak yolun ortasında uzun süre bekledi.

Uzun süre yolun ortasında duran ve araçların geçişini engellemeye çalışan yaya daha sonra kaldırıma çıkarak beklemeye devam etti. Ne yapmak istediği anlaşılamayan yayanın ilginç hareketleri cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.