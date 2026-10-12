Avcılar\'da beton pompa kamyonu park halindeki araçlara çarptı, 7 araç hasar gördü

Avcılar'da beton pompa kamyonu park halindeki araçlara çarptı, 7 araç hasar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avcılar'da kontrolden çıkarak geriye kayan beton pompa kamyonu, park halindeki bir araca çarpınca zincirleme kaza meydana geldi ve 7 araçta hasar oluştu. Yaralanan olmadı; cadde, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Avcılar'da kontrolden çıkarak geriye kayan beton pompa kamyonunun park halindeki araçlara çarpması sonucu 7 araçta hasar oluştu.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde seyreden beton pompa kamyonu, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak geriye kaydı.
Kamyonun park halindeki bir araca çarpmasıyla başlayan zincirleme kazada, 7 araçta hasar meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı.
Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.
Görgü tanıklarından Doğan Ayna, beton pompa kamyonunun bir anda geriye doğru kaymaya başladığını ve park halindeki araçlara çarparak durabildiğini söyledi.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, geriye kayan kamyonun çarpmasıyla park halindeki araçların savrularak birbirine vurduğu anlar yer alıyor.
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