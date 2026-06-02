Avcılar'da Bina Çöktü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avcılar'da Bina Çöktü

02.06.2026 09:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da temelden toprak kayması nedeniyle 5 katlı bina tahliye edildi, 7 kişi itfaiye ile kurtarıldı.

AVCILAR'da 5 katlı binanın giriş kısmındaki merdivenler, yan taraftaki temel kazısında meydana gelen toprak kayması nedeniyle çöktü. Bu sırada kolonlarından gelen sesler üzerine bina tahliye edildi. Bazı bina sakinleri girişteki dükkandan çıkarken, çocukları olan ve binadan çıkamayanlar ise itfaiye merdivenleri ile tahliye edildi.

Olay, saat 23.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi'nde kentsel dönüşüm sürecine giren, 20 dairenin bulunduğu 5 katlı binada yaşandı. Binanın yan tarafındaki inşaatın kazı çalışması yapılan temelinde toprak kayması meydana geldi. Bunun etkisiyle 5 katlı binanın girişindeki merdivenler çöktü. Daha sonra binanın kolonlarından gelen sesler üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

BİNA SAKİNLERİ MERDİVENLE İNDİRİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kentsel dönüşüm sürecine giren ancak tam olarak boşaltılmadığı belirlenen binada, ekiplerin yaptığı çalışma sonucu 3 dairede oturanların olduğu tespit edildi. Binanın kolonlarından gelen sesler üzerine bazı bina sakinlerinin giriş kattaki dükkandan çıktığı anlaşıldı. Ancak yanlarında çocukları olanları binadan çıkarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi itfaiye merdiveni ile alınarak indirildi.

'BİNANIN KENARINDAN ÇÖKMEYE BAŞLADI'

Merdivenlerin çöktüğü ana tanık olan Müge Köksal, "Buradan eve gidiyorduk, arkadaşımla beraber. Bir çatırdama duyduk. Bir baktık ki binanın kenarından çökmeye başladı. Baktık içeride insanlar var, itfaiye ve polise haber verdik" dedi.

Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekibi de olay yerine gelerek binanın girişini tamamen kapattı. Yapının tahliye ve yıkımı için çalışmaların hızlandırılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, Avcılar, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da Bina Çöktü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jandarma’da 29 bin 353 personelin yeni görev yeri belli oldu Jandarma'da 29 bin 353 personelin yeni görev yeri belli oldu
Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanından işten çıkarmalara ilişkin açıklama Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanından işten çıkarmalara ilişkin açıklama
Kardeşiyle 30 yıl sonra aynı kaderi yaşayan duvar ustası, inşaattan düşüp öldü Kardeşiyle 30 yıl sonra aynı kaderi yaşayan duvar ustası, inşaattan düşüp öldü
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu 8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
İstanbul’a giden yolcu otobüsüne maganda saldırısı İstanbul'a giden yolcu otobüsüne maganda saldırısı

10:08
Özkan Yalım ile Turgut Koç CHP kurultay soruşturmasında yeni ifade verecek
Özkan Yalım ile Turgut Koç CHP kurultay soruşturmasında yeni ifade verecek
09:48
Uzak Şehir’de Türkiye’yi ağlatan sezon finali 3 isim diziye veda etti
Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti
09:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kökünü kazıyacağız“ demişti Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
08:35
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar Sistem sil baştan değişiyor
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Sistem sil baştan değişiyor
08:31
60 milyar TL’lik operasyon 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
07:55
ABD’yi sarsan patlama 300 ton TNT gücüyle infilak etti
ABD'yi sarsan patlama! 300 ton TNT gücüyle infilak etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 10:17:38. #7.13#
SON DAKİKA: Avcılar'da Bina Çöktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.