İstanbul'da Çöpe Atılan Bebek Olayında Gerçekler Ortaya Çıktı - Son Dakika
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İstanbul'da Çöpe Atılan Bebek Olayında Gerçekler Ortaya Çıktı

İstanbul\'da Çöpe Atılan Bebek Olayında Gerçekler Ortaya Çıktı

Avcılar'da evde dünyaya getirilen bir bebeğin çöpte bulunduğu iddiası yalan çıktı. İfadesi çelişkili olan H.K., yerel bir kadın ile doğuma yardımcı olan iki kadının gözaltına alınmasına yol açtı. Olayın ardından bebeğin kurtarılamadığı, bebeğin babasının bulunması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

02.09.2024 17:01
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AVCILAR'da evde dünyaya getirilen bebeğin çöpte bulunduğunu öne süren kişinin yalanı emniyetteki ifadesinde ortaya çıktı. Anne ve doğuma yardımcı olan iki kadın gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Yeşilkent mahallesinde meydana geldi. Çöp kutusunun yanında bebek bulduğunu öne süren H.K., Esenyurt Devlet Hastanesine gitti. Erkek bebek yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. H.K.'nın verdiği çelişkili ifadelerden şüphelenerek bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen polis, olumsuz bir durum tespit edemedi. Gözaltında tutulan H.K. ise bir süre sonra ifadesini değiştirdi. İddiaya göre H.K. yeni ifadesinde, aynı mahallede oturan yabancı uyruklu S.N.'nın gayrimeşru başka bir ilişki sonucu hamile kaldığını ve bebeğin evde iki kadının yardımıyla doğduğunu söyledi. Doğumun ardından S.N. ile anlaşan H.K. bebeği hastaneye getirdiğini itiraf etti. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla beraber S.N. isimli kadınla doğuma yardımcı olan iki kadında gözaltına alındı. 4 kişinin gözaltına alındığı olayda bebeğin babasını bulma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

Avcılar, 3-sayfa, Güncel, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Çöpe Atılan Bebek Olayında Gerçekler Ortaya Çıktı - Son Dakika

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