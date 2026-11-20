AVCILAR'da bir tekstil atölyesinde yük asansörü halatının kopması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen kabindeki 17 yaşındaki Mert Çağlı ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırılan Mert Çağlı, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

HALATI KOPAN KABİN 5 METREDEN DÜŞTÜ

Yeşilkent Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında bir tekstil atölyesinde ağır yükleri taşıma ve indirmede kullanılan asansöre binen Mert Çağlı, halatın kopması ile kabinle birlikte 5 metre yükseklikten düştü. Birinci katta çapraz duran kabinde yaralanan Çağlı için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Sevk edilen itfaiye ekipleri, yaralı işçiyi kabinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Bilinci açık halde, Küçükçekmece'deki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mert Çağlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen iç kanama sonucu hayatını kaybetti. Çağlı'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri atölyedeki asansörün çevresini güvenlik şeridiyle kapattı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AİLE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Oğullarının ölüm haberini alan aile gözyaşlarına boğulurken, yakınları eve akın etti. Eve sığmayan kalabalık binanın çevresinde cenaze namazının kılınacağı saati beklemeye başladı. Mert Çağlı'nın cenazesinin ikindi namazının ardından Arnavutköy'de toprağa verileceği öğrenildi.

HALATIN DAHA ÖNCE DE KOPTUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Yeğeni Mert Çağlı'nın dört kardeşin en büyüğü olduğunu söyleyen Hamza Murat Çağlı, "Bu çocuk üç ay önce işe başladı. İş yerinde caraskala mal yüklerken caraskal devriliyor. Halatı zaten çok inceymiş. Daha önceden de bu halat kopmuş, bir köpeğin ölümüne sebep olmuş. Şimdi halat düşünce devrilmiş. İtfaiyeler gelmiş çocuğu kurtarmış. Hastaneye gidene kadar çocuğun bilinci açıkmış. Hastaneye yaklaştığı esnada bilincini kaybetmiş. Hastanede hayatını kaybetmiş. Annesi şu an hiç iyi değil. Cenaze işleriyle meşgul olduğumuz için gidemedik ama tabii ki şikayetçi olacak ailesi" dedi.