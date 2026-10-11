Avcılar\'da iki beton mikseri çarpıştı, araçlarda sıkışan iki sürücü yaralandı

Avcılar'da iki beton mikseri çarpıştı, araçlarda sıkışan iki sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde iki beton mikserinin çarpışması sonucu araçlarda sıkışan iki sürücü yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çıkardığı yaralılar hastaneye sevk edilirken, araçların çekilmesiyle ulaşım normale döndü.
Avcılar'da iki beton mikserinin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.
Firuzköy Mahallesi'nde 34 HOL 491 plakalı beton mikseri ile 34 PKG 573 plakalı beton mikseri çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan iki sürücüyü çıkardı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.
Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Kaynak: AA
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