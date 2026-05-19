Avcılar\'da Motosiklet TIR\'a Çarptı

Avcılar'da, D-100 yan yolda sol şeritte duran motosiklete, arkadan gelen TIR çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi D-100 Karayolu yan yol Ambarlı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Beylikdüzü istikametine doğru seyir halinde olan TIR sürücüsü, sol şeritte park halinde duran motosikleti ve yanındaki iki kişiyi son anda farkederek frene bastı.

FREN YAPTI AMA DURAMADI

Metrelerce kayan TIR, sürücüsünün çabasına rağmen duramayarak sol şeritteki motosiklete ve yanındaki 2 kişiye hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KAZA KAMERADA

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen TIR'ın motosiklete çarptığı ve motosiklettekilerin savrulduğu anlar yer aldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.