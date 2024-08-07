Avcılar'da otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ambarlı Mahallesi Etibank Tesisler Caddesi'nde ağaçların da bulunduğu otluk alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 3 ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Öte yandan, yangında bir kaplumbağanın telef olduğu bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Avcılar'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?