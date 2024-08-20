Avcılar\'da Park Halindeki Motosiklet Çalındı

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AVCILAR'da park halindeki motosiklet dakikalar içinde çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri motosikleti çalan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 01.30 sıralarında Denizköşkler Mahallesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde meydana geldi. Binanın önüne park edilen 34 HEZ 350 plakalı motosiklet kasklı bir kişi tarafından çalındı. Motosikletinin çalındığını sabah fark eden sürücü polis ekiplerine ihbarda bulundu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler motosikleti çalan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.