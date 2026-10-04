Kökleri açıkta kalan ağaç rüzgara dayanamadı: Avcılar'da kadın kıl payı kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kökleri açıkta kalan ağaç rüzgara dayanamadı: Avcılar'da kadın kıl payı kurtuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kökleri açıkta kalan ağaç rüzgara dayanamadı: Avcılar\'da kadın kıl payı kurtuldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Avcılar Merkez Mahallesi'nde 2 Ekim'de saat 17.30 sıralarında, temel kazısı nedeniyle kökleri topraksız kalan yaklaşık 10 metrelik ağaç rüzgarla devrildi. Ağaç düştüğü sırada binanın kapısından içeri giren kadın, dalların bir kısmı kendisine çarpmasına rağmen yara almadan kurtuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından itfaiye ve belediye ekipleri ağacı parçalara ayırarak kaldırdı.

AVCILAR'da, binanın temel kazısı sırasında köklerinin bir kısmı dışarıda kalan ağaç, rüzgarın etkisi ile devrildi. Bu sırada binaya girmek üzere olan bir kadın, ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Ağacın devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 2 Ekim Cuma günü saat 17.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Binanın temel kazısı sırasında yolun kenarında bulunan yaklaşık 10 metre uzunluğundaki ağacın köklerinin bir kısmı topraksız kaldı. Ağaç rüzgarın da etkisi ile devrildi.

KADININ KURTULDUĞU AN KAMERADA

Bu sırada binaya giren bir kadın ise ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Ağacın dallarının bir kısmının isabet ettiği kadın yara almadan binaya girdi. Ağacın devrilmesi ve kadının son anda kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.

UYARILAR DİKKATE ALINMAMIŞ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Avcılar Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile ağaç parçalara ayrılarak kaldırıldı. Ağacın budanması için müteahhit ve Avcılar Belediyesi'ne başvurduklarını ancak, uyarılarının dikkate alınmadığını belirten mahalle sakini Engin Gül, "Belediye ekipleri, özel arazi diye almadılar. Hafriyatı alırken söyledik, yine almadılar. Şimdi bizim binanın zararını kim ödeyecek. Burası her zaman araç dolu. Olay saatinde boş olması büyük şans" dedi. Evinin camları kırılan Özcan Şen ise, "Cana geleceğine mala gelsin. Ancak, bu zararımızı kim karşılayacak. Bu soğukta ancak, yarın camları değiştirebileceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
GüvenlikİstanbulİtfaiyeAvcılarGüncelKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 doz ilaçla idam edememişlerdi ABD’deki fiyaskoda üst düzey istifa 2 doz ilaçla idam edememişlerdi! ABD'deki fiyaskoda üst düzey istifa
Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı maçta 2 golle kazandı Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı maçta 2 golle kazandı
MasterChef Somer Şef’ten sürpriz hamle Kapanan mekanını kebapçı yaptı MasterChef Somer Şef'ten sürpriz hamle! Kapanan mekanını kebapçı yaptı
Hırvatlar darmadağın İngiltere, Livakovic’e gol oldu yağdı Hırvatlar darmadağın! İngiltere, Livakovic'e gol oldu yağdı
Ne köpek ne de tilki Dağlık alandan bir anda yola çıktı Ne köpek ne de tilki! Dağlık alandan bir anda yola çıktı
Üniversiteyi bitirdi, masa başını elinin tersiyle itti 1000 kovana ulaştı Üniversiteyi bitirdi, masa başını elinin tersiyle itti! 1000 kovana ulaştı
10:31
Türkiye’nin devleriyle çalışıyordu Resmen iflas etti
Türkiye'nin devleriyle çalışıyordu! Resmen iflas etti
10:20
Kadirov artık bordo bereli Putin’den Çeçen lidere büyük terfi
Kadirov artık bordo bereli! Putin'den Çeçen lidere büyük terfi
10:09
Araç sahiplerine güzel haber Akaryakıta dev indirim geliyor
Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta dev indirim geliyor
09:10
Türkiye’nin konuştuğu Barış, mesajı tişörtüyle verdi: Ben artık iflah olmam
Türkiye'nin konuştuğu Barış, mesajı tişörtüyle verdi: Ben artık iflah olmam
09:04
Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti
Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti
08:37
27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı Sonu yürek burktu
27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Sonu yürek burktu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 10:45:00. #.0.2#
SON DAKİKA: Kökleri açıkta kalan ağaç rüzgara dayanamadı: Avcılar'da kadın kıl payı kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei