Kökleri açıkta kalan ağaç rüzgara dayanamadı: Avcılar\'da kadın kıl payı kurtuldu

Kökleri açıkta kalan ağaç rüzgara dayanamadı: Avcılar'da kadın kıl payı kurtulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Avcılar Merkez Mahallesi'nde 2 Ekim'de saat 17.30 sıralarında, temel kazısı nedeniyle kökleri topraksız kalan yaklaşık 10 metrelik ağaç rüzgarla devrildi. Ağaç düştüğü sırada binanın kapısından içeri giren kadın, dalların bir kısmı kendisine çarpmasına rağmen yara almadan kurtuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından itfaiye ve belediye ekipleri ağacı parçalara ayırarak kaldırdı.
AVCILAR'da, binanın temel kazısı sırasında köklerinin bir kısmı dışarıda kalan ağaç, rüzgarın etkisi ile devrildi. Bu sırada binaya girmek üzere olan bir kadın, ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Ağacın devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 2 Ekim Cuma günü saat 17.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Binanın temel kazısı sırasında yolun kenarında bulunan yaklaşık 10 metre uzunluğundaki ağacın köklerinin bir kısmı topraksız kaldı. Ağaç rüzgarın da etkisi ile devrildi.
KADININ KURTULDUĞU AN KAMERADA
Bu sırada binaya giren bir kadın ise ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Ağacın dallarının bir kısmının isabet ettiği kadın yara almadan binaya girdi. Ağacın devrilmesi ve kadının son anda kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.
UYARILAR DİKKATE ALINMAMIŞ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Avcılar Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile ağaç parçalara ayrılarak kaldırıldı. Ağacın budanması için müteahhit ve Avcılar Belediyesi'ne başvurduklarını ancak, uyarılarının dikkate alınmadığını belirten mahalle sakini Engin Gül, "Belediye ekipleri, özel arazi diye almadılar. Hafriyatı alırken söyledik, yine almadılar. Şimdi bizim binanın zararını kim ödeyecek. Burası her zaman araç dolu. Olay saatinde boş olması büyük şans" dedi. Evinin camları kırılan Özcan Şen ise, "Cana geleceğine mala gelsin. Ancak, bu zararımızı kim karşılayacak. Bu soğukta ancak, yarın camları değiştirebileceğiz" ifadelerini kullandı.
Kusur kimde: müteahhitte mi belediyede mi?
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