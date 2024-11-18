Avcılar'da sünger üretilen iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Cihangir Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde sünger üretilen iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Dumandan etkilenenlere de sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.
Son Dakika › Güncel › Avcılar'da Sünger Üretiminde Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?