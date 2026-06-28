Avcılar\'da Yangın Paniğe Neden Oldu

AVCILAR'da otluk alandan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek kır düğünlerinin gerçekleştirildiği alana sıçradı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Ambarlı Mahalllesi Tesisler Yolu'nda meydana geldi. Otluk alandan bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek çevre bulunan kır düğünlerinin gerçekleştirildiği alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan kimse olmazken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.