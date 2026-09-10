Avcılar Tahtakale'de park halindeki otomobil alev alev yandı, patlamalar kamerada
Avcılar Tahtakale Mahallesi Pazar Caddesi'nde bir işyeri önünde park halindeki otomobil dün gece geç saatlerde alev alev yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta zaman zaman şiddetli patlamalar meydana geldi.
AVCILAR'da park halindeki bir otomobil alev alev yandı. Yangın, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yangın, Tahtakale Mahallesi Pazar Caddesi'nde dün gece geç saatlerde başladı. Bir işyeri önünde park halinde bulunan otomobilden alevlerin yükseldiğini fark edenler itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Alevler bütün otomobili kapladı. Alev alev yanan otomobilde zaman zaman şiddetli patlamalar meydana geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Avcılar Tahtakale'de park halindeki otomobil alev alev yandı, patlamalar kamerada - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?