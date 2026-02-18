Avlan Gölü Yeniden Su Tutmaya Başladı

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde yıllardır kuraklık sorunu yaşanan, en son 2022 yılında tamamen dolan 850 hektarlık Avlan Gölü, bu yılki yağışlarla yeniden su tuttu.

Antalya ve Göller Yöresi'nin en önemli sulak alanlarından olan, 1977-1978 yıllarında kurutulup tarım arazisine dönüştürülen Avlan Gölü, 1990'lı yıllarda yeniden su tutmaya başladı. Doğal yaşamın yeniden canlandığı ve renklendiği bölgede, başta vahşi ve bilinçsiz tarımsal sulama ile iklim krizine bağlı yağış azalması, son yıllarda gölün yine büyük ölçüde kurumasına yol açtı.

SU TUTAN GÖL DRON KAMERASINDA

Gölde son dönemde yaşanan büyük çaplı kuraklık nedeniyle balıklar oksijensiz kalarak öldü, su kuşları bölgeyi terk etti. 2022 yılındaki yağışlarla tamamen dolan göl, 2023 yılından itibaren yeniden yaşanan kuraklığın etkisiyle büyük ölçüde kurudu. Avlan Gölü bu yılki son yağışlarla birlikte yeniden tamamen su tuttu. Geçen yıllarda hayvanların otladığı çorak bir araziye dönüşen gölün, yeniden su tuttuğu hali dron ile havadan görüntülendi.

'YILLAR ÖNCEKİ HALİNE GELDİ'

Bölgede uzun yıllardır yaban hayatı ve kuş gözlemciliği yapan Ömer Harpcı, Avlan Gölü'nün denizden 1030 metre yükseklikte ve Elmalı Ovası'nın en çukur alanında oluştuğunu söyledi. Ömer Harpcı, "Avlan Gölü, 850 hektar alana sahip karstik yapıda bir göldür. Yaz aylarında havaların ısınmasıyla suyu azalan, kış aylarında ise yağışların azlığı veya çokluğuyla alakalı olarak, tekrardan kendine gelerek suya kavuşan bir yapıya sahiptir. Son yıllardaki aşırı ısınma, kış ve bahar yağışlarının azlığına bağlı olarak tamamen kuruyan Avlan Gölü en son 2022 yılında tam kapasite dolmuştu. Ardından tamamen kuruyan göl, bu yıl yağışların düzenli şekilde ve sürekli olarak devam etmesi sonucu yıllar önceki haline gelmiş ve neredeyse tam anlamıyla dolmuştur" dedi.

'EKOSİSTEM İÇİN ÇOK FAYDALI'

Gölün doluluk durumunun bölge iklimi, tarımı ve ekosistemine çok faydalı olacağını anlatan Harpcı, "Aynı zamanda yer altı sularına da faydalı olacağı kesindir. İlerleyen günlerde bahar mevsiminin yaklaşması ile bahar yağışları sonrasında karların erimeye başlamasıyla göldeki su seviyesi, kendini koruyacak; yaz aylarında yaşanacak su kaybının ise asgari seviyelerde yaşanması muhtemeldir. Yine baharla birlikte göç güzergahı üzerinde bulunan bölge, göçmen kuşlarını misafir edip, bölgede üremelerine olanak sağlayacak ve diğer göç yolundaki kuşlara da bir nebze olsun durak olup, yollarına devam etmelerine olanak sağlayacaktır" diye konuştu.